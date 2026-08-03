Alberobello, Trulli n’ Beer compie 25 anni: dal 18 al 29 agosto torna il festival dell’estate

ALBEROBELLO – Venticinque anni di storia, musica e condivisione. Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese: Trulli n’ Beer, il festival organizzato dall’Associazione Pinnacoli, che dal 18 al 29 agosto 2026 animerà via Nino Rota ad Alberobello con dodici serate consecutive dedicate alla musica dal vivo, alla gastronomia e alle migliori birre alla spina.

L’edizione di quest’anno assume un significato particolare perché celebra il 25esimo anniversario della manifestazione, diventata negli anni un vero punto di riferimento capace di richiamare decine di migliaia di visitatori dalla Puglia, dall’Italia e dall’estero.

Il 2026 è inoltre un anno speciale per Alberobello, che festeggia il trentennale del riconoscimento UNESCO. Trulli n’ Beer è infatti inserito nel programma culturale “We Are in Trulli”, confermando il ruolo dell’evento nella valorizzazione del territorio attraverso un connubio tra turismo, cultura enogastronomica, tradizioni popolari e socialità.

Per celebrare il traguardo dei 25 anni è stata realizzata anche una nuova identità grafica accompagnata dal claim “Una storia lunga 25 anni”, simbolo dell’evoluzione di una manifestazione nata come festa estiva e diventata nel tempo patrimonio condiviso della comunità alberobellese.

Il programma completo sarà presentato nei prossimi giorni, ma sono già annunciate numerose iniziative: spettacoli musicali, intrattenimento per tutte le età, il tradizionale Family Party, la Serata del Ritorno, il Memorial Vito Palmisano e il grande appuntamento conclusivo con il Radio Norba DJ Show, in programma il 29 agosto.

Grande attenzione anche all’offerta gastronomica e brassicola. I visitatori potranno scegliere tra specialità della tradizione pugliese preparate al momento e circa 50 tipologie di birra alla spina, comprese birre artigianali, gluten free e analcoliche. Confermata anche la presenza di BeerBante, la mascotte ufficiale del festival dedicata al coinvolgimento di famiglie e bambini.

Non mancheranno inoltre le iniziative dedicate alla sensibilizzazione sul consumo responsabile e sulla sicurezza stradale.

«Venticinque anni non rappresentano soltanto un anniversario – sottolinea il presidente dell’Associazione Pinnacoli Franco Miccolis – ma raccontano una storia costruita grazie al lavoro di centinaia di volontari, alla fiducia delle istituzioni, degli sponsor e dei partner, e soprattutto grazie alle migliaia di persone che, anno dopo anno, hanno scelto di vivere con noi questa esperienza».

«Trulli n’ Beer continua a crescere senza perdere la propria anima: essere un luogo di incontro, amicizia e condivisione, dove la birra è soltanto una scusa per stare insieme», aggiunge Miccolis.

L’appuntamento è dunque fissato: dal 18 al 29 agosto Alberobello tornerà a brindare con Trulli n’ Beer, una storia lunga 25 anni pronta a scrivere nuove pagine di musica ed emozioni sotto le stelle.