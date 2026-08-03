Putignano, torna PARTI MOSHO: il 25 e 26 settembre 24 artisti, due palchi e il meglio della nuova musica italiana ed europea

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Sul palco anche Marlene Kuntz e l’esclusiva pugliese dei SI! BOOM! VOILÀ!. Il festival ospiterà concerti, incontri e attività di networking per la filiera musicale

PUTIGNANO – Due giorni di musica, incontri e nuove scoperte. Il 25 e 26 settembre 2026 Putignano ospiterà la nuova edizione di PARTI MOSHO, lo showcase festival ideato da Mosho che porterà in città 24 artisti, due palchi senza sovrapposizioni e un programma dedicato alla promozione della musica indipendente italiana ed europea.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci saranno i Marlene Kuntz, una delle band che hanno segnato la storia del rock italiano, e i SI! BOOM! VOILÀ!, protagonisti dell’unica data pugliese del tour. Accanto ai nomi più affermati, il festival proporrà una selezione di progetti emergenti e realtà internazionali difficilmente riunite nello stesso cartellone nel Sud Italia.

PARTI MOSHO nasce con la vocazione tipica degli showcase festival: offrire al pubblico l’occasione di scoprire nuovi artisti attraverso esibizioni dal vivo, andando oltre i percorsi dettati dagli algoritmi e dalle classifiche.

La lineup, costruita attraverso una curatela condivisa con etichette indipendenti, agenzie e festival italiani ed europei, attraversa diversi linguaggi musicali: dal punk allo shoegaze, dal post-rock all’elettronica, dal noise alle contaminazioni più difficili da classificare.

Il programma musicale comprende Marlene Kuntz, SI! BOOM! VOILÀ!, Glazyhaze, Satantango, Lowtopic, ALLERTA!, CORE MATO, Eosine (Belgio), FALSONUEVE (Spagna), Makrohang (Ungheria), From Another Mother (Croazia), Katana Koala Kiwi, Vienna, DONBRUNO, STAIN, Diego Ceo, COMMA, Amarene, WISM & PERENNE, COUCHGAGZZZ, Red Red Flamingo e Malamore, oltre a due progetti che saranno annunciati al termine dell’open call.

Il festival non si limiterà ai concerti. Durante il giorno il centro storico di Putignano ospiterà le Listening Sessions, momenti di confronto tra gli artisti selezionati e professionisti del settore, e le 1on1 Sessions, incontri individuali pensati per creare nuove collaborazioni tra musicisti, etichette, management, booking, festival e media.

L’obiettivo è trasformare Putignano per due giorni in un punto di incontro per la filiera musicale italiana ed europea, dove la musica dal vivo diventa anche occasione di formazione, confronto e networking.

Gli appuntamenti serali si svolgeranno all’Ex Macello, con 24 live senza sovrapposizioni e concerti a partire dalle ore 18. Le attività professionali inizieranno invece dalle ore 11 nel centro storico.

Sono disponibili su DICE i biglietti giornalieri, il Full Pass per tutti i concerti della due giorni e i Delegate Pass, che consentono l’accesso anche alle attività dedicate ai professionisti.

PARTI MOSHO Showcase Festival

📍 Putignano (BA)

📅 25–26 settembre 2026

🎵 24 concerti, due palchi, incontri e networking

Per informazioni: www.partimosho.it | Instagram @partimosho.festival / @moshoagency | Facebook: partimosho.festival



