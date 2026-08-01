Assalto nella notte al bancomat di Ceglie del Campo: doppia esplosione, indaga la polizia

CEGLIE DEL CAMPO - Assalto nella notte allo sportello bancomat della Banca del Mezzogiorno (Bdm) a Ceglie del Campo, nel Barese, lungo la strada che collega il quartiere a Carbonara.Una doppia esplosione ha danneggiato l’Atm dello sportello bancario. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, impegnati nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e verificare eventuali danni riportati dallo stabile.Non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via il denaro contenuto nel bancomat. Gli investigatori stanno acquisendo gli elementi utili alle indagini e nelle prossime ore analizzeranno anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, con l’obiettivo di identificare gli autori del colpo.L’area è stata sottoposta ai controlli delle forze dell’ordine per consentire tutti gli accertamenti necessari.