Bari, “La Ghironda” porta la magia di Stefano Daigoro in piazzetta Eleonora: spettacolo inclusivo per famiglie

– La rassegna di arte e cultura popolare dei cinque continenti, inserita nel cartellonepromosso dal Comune di Bari per valorizzare i quartieri cittadini attraverso eventi culturali diffusi, propone un nuovo appuntamento dedicato alle famiglie e ai più piccoli.

Mercoledì 5 agosto alle ore 18, piazzetta Eleonora si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere lo spettacolo di magia di Stefano Daigoro, artista capace di coinvolgere spettatori di tutte le età con una performance tra stupore, comicità e partecipazione.

L’evento accompagnerà bambini e adulti in un pomeriggio di divertimento con illusioni, numeri spettacolari e momenti di interazione diretta con il pubblico.

Uno spettacolo accessibile a tutti

L’appuntamento sarà caratterizzato anche da una particolare attenzione all’inclusione: lo spettacolo sarà infatti supportato dalla presenza di un interprete Lis (Lingua dei segni italiana), per garantire la piena partecipazione anche delle persone sorde.

“La Ghironda” conferma così il proprio impegno nella promozione di una cultura accessibile, capace di abbattere le barriere della comunicazione e rendere gli eventi dal vivo occasioni realmente aperte all’intera comunità.

Chi è Stefano Daigoro

Stefano Daigoro, prestigiatore e artista di strada italiano nato a Milano nel 1998, ha sviluppato negli anni uno stile personale che unisce magia contemporanea, clownerie, teatro fisico e arte della spada giapponese.

Le sue performance si distinguono per il ritmo dinamico, l’improvvisazione e il rapporto diretto con gli spettatori, trasformando ogni spettacolo in un’esperienza originale e coinvolgente.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito, con prenotazione consigliata tramite Eventbrite.

Per informazioni: 080.4301150 oppure laghironda@laghironda.it.