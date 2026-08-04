Ostuni, a Teatro Madre arriva 'Winner – The Big Jump': acrobazie, motori e clownerie con Circo Pacco



Mercoledì 5 agosto, alle ore 21.00, al Parco di Santa Maria d’Agnano di Ostuni, la compagnia Circo Pacco presenta “Winner – The Big Jump”, uno spettacolo tout public tra visual comedy, giocoleria e spericolate acrobazie su moto.





OSTUNI (BR) - Motori accesi, adrenalina alle stelle e un finale dal disastro assicurato: mercoledì 5 agosto, alle ore 21.00, la nona edizione di Teatro Madre Festival prosegue con Circo Pacco e lo spettacolo “Winner – The Big Jump”, in scena nell’Anfiteatro del Parco di Santa Maria d’Agnano di Ostuni.





Nella leggendaria Winner Arena, i mitici cugini Diamond Duro e David Jump, inconfondibili meteore del motociclismo internazionale, sono pronti ad accogliere un pubblico desideroso di emozioni forti. Non soltanto stuntman, ma intrepidi performer che sfideranno ogni logica e ogni senso del pericolo in un crescendo spettacolare e senza freni. Acrobazie su due ruote, derapate, giocoleria ed effetti speciali accompagneranno il pubblico verso l’impresa più attesa: un folle salto nel cerchio di fuoco. Naturalmente, ogni ambiziosa intenzione eroica dei protagonisti rischierà di trasformarsi in una catastrofe esilarante.





Dopo il successo di “Paccottiglia Deluxe”, Circo Pacco torna in scena con un progetto più grande, complesso e spettacolare. Diamond e David rappresentano una nuova generazione della famiglia Pacco: due clown moderni, spericolati e irresistibili, capaci di trasformare il mondo dei grandi stuntman in un gioco comico pieno di imprevisti.





La giornata di mercoledì 5 agosto inizierà già alle ore 18.00 con “La grande caccia al tesoro”, un’attività dedicata a bambine e bambini, condotta da Giacomo Dimase e Tiziana Semeraro. Attraverso giochi, indizi e piccole prove, le giovani e i giovani partecipanti potranno esplorare il Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano e scoprirne la storia, la natura e i luoghi più suggestivi. Nello stesso pomeriggio, il pubblico adulto potrà partecipare alla visita guidata del Parco, a cura di InfoPoint Ostuni.





Teatro Madre Festival, con la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, è ideato e realizzato da Armamaxa/PagineBiancheTeatro, insieme al Museo Civico di Ostuni, promotore del Festival, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con il sostegno del Comune di Ostuni





Il prossimo appuntamento di Teatro Madre Festival è in programma venerdì 7 agosto, con la compagnia Compagnia Lannutti e Corbo e lo spettacolo “Sunset Cirkus”.





Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00.





Tutti gli eventi si svolgeranno nello spazio aperto dell’Anfiteatro del Parco Archeologico e Naturale di Santa Maria di Agnano di Ostuni.





Info e prenotazioni: +39 389 265 6069. Prenotazione online a questo link: https://teatro-madre-frontend.pages.dev/





In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it





Biglietti





Posto unico non numerato.

Teatro tout public: biglietto unico 10 euro

Laboratori e attività del pomeriggio al parco: euro 8

Visita alla grotta (ore 18:00): gratuita con l’acquisto del biglietto per lo spettacolo

Tramonti al Parco: ingresso libero previa prenotazione

Aperitivo al Parco: €10,00 (previa prenotazione)