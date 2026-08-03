Binetto, esplode il Postamat nella notte: danni alle Poste e a un’abitazione

BINETTO - Un’esplosione nella notte ha danneggiato il Postamat dell’ufficio postale di via Grumo a. La deflagrazione è avvenuta intorno alle, provocando danni non solo alla sede delle Poste, ma anche al balcone dell’appartamento situato al piano superiore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare i responsabili. Al momento non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via del denaro.

L’esplosione ha fatto scattare l’allarme tra i residenti della zona, mentre i militari stanno acquisendo elementi utili alle indagini, anche attraverso eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area.

Si tratta del terzo assalto a un dispositivo bancomat o Postamat registrato tra Bari e provincia negli ultimi tre giorni, una sequenza che ha fatto scattare l’attenzione delle forze dell’ordine. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi.