Norba Jazz Festival, a Conversano arriva Joey Calderazzo: il maestro del pianoforte jazz in trio il 4 agosto

CONVERSANO Prosegue ilcon uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'edizione 2026. Martedì, alle, laospiterà il concerto del pianista statunitense, tra i più grandi interpreti del jazz contemporaneo, accompagnato dal contrabbassistae dal batterista

L'evento, organizzato dall'Associazione Nel Gioco del Jazz Aps, diretta da Pietro Laera e presieduta da Donato Romito, promette una serata di altissimo livello artistico, con un trio formato da musicisti di fama internazionale. Il costo del biglietto è di 20 euro.

Calderazzo è considerato una figura di riferimento del pianismo jazz moderno. In oltre quarant'anni di carriera ha collaborato con autentiche leggende del genere, tra cui il sassofonista Michael Brecker, con il quale ha instaurato un lungo e intenso sodalizio artistico, entrando poi nello storico Branford Marsalis Quartet, formazione di cui è stato uno dei protagonisti contribuendo a definirne il celebre sound.

Dotato di una tecnica impeccabile e di una straordinaria capacità espressiva, il pianista americano ha sviluppato uno stile personale che unisce virtuosismo, lirismo e continua ricerca creativa. Le sue improvvisazioni, apprezzate dalla critica e dal pubblico internazionale, si distinguono per profondità emotiva, libertà armonica e grande forza narrativa.

Al suo fianco saliranno sul palco due musicisti di assoluto rilievo. Orlando le Fleming, tra i contrabbassisti più richiesti della scena newyorkese, vanta collaborazioni con Branford Marsalis, Kurt Rosenwinkel e Billy Hart. Alla batteria ci sarà Donald Edwards, apprezzato per la sua sensibilità ritmica e per la capacità di accompagnare con eleganza e dinamismo alcuni dei maggiori protagonisti del jazz internazionale.

Il concerto proporrà composizioni originali e riletture dei grandi classici del repertorio jazzistico, in un dialogo musicale fondato su improvvisazione, interplay e libertà espressiva, elementi che rendono ogni esibizione del trio un'esperienza unica.

I biglietti sono disponibili online su Liveticket. Per informazioni è possibile contattare l'organizzazione al numero 338 9031130 o consultare il sito dell'associazione Nel Gioco del Jazz.