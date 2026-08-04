Caparezza in Tour con Emergency, il 5 agosto tappa a Lecce



Tiziana De Mitri detta Titti Demi con Caparezza sul palco realizzerá un’opera per un’asta - raccolta fondi per Emergency. I volontari dell’ong saranno presenti in loco con la campagna R1pud1a





Il rapper e cantautore Caparezza sosterrà EMERGENCY e la sua campagna R1PUD1A durante il tour estivo Orbit Orbit.





In ogni serata del tour un disegnatore o una disegnatrice affiancherà Caparezza sul palco per realizzare un’opera live, che verrà donata e messa all’asta per EMERGENCY. A Lecce il 5 agosto ci sarà la fumettista Tiziana De Mitri detta Titti Demi.





Hanno aderito alla campagna anche la casa discografica dell’artista, la BMG Rights Management Italia, che donerà un CD e un album in vinile per ogni data, e la storica casa editrice Sergio Bonelli Editore che donerà copie del fumetto Orbit Orbit, Deluxe Edition.





Il tour in 23 tappe è iniziato il 20 giugno in Piemonte, a Sordevolo (BI) e attraverserà il Paese passando a Roma (26/6), Firenze (27/6), Bologna (7 e 8/7), Milano (15/7), Catania (7/8) e Bari (4/9) e concludendosi a Caserta il 5 settembre.





Per ogni data il cantante sarà affiancato da una “matita” diversa: da Riccardo Torti a Yi Yang, da Matteo De Longis a Lara Camelli detta La Came, passando per Giovanni Scarduelli, Federico Gaddi, Lorena Canottiere, Stefano Tamiazzo, Simone Angelini, Andrea Ferraris, Chiara Abastanotti.





I disegni, insieme a CD, Vinile e Fumetto saranno venduti all’asta sulla piattaforma internazionale di aste benefiche online Charitystars.





Inoltre, durante molte delle tappe previste, Caparezza ospiterà anche i volontari di EMERGENCY, che saranno presenti con banchetti informativi sull’attività dell’Ong e sulla sua campagna R1PUD1A. Un’iniziativa nata per sostenere l’importanza e il rispetto dell’articolo 11 della Costituzione: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, alla quale hanno aderito finora oltre 650 Comuni, 1.500 scuole, 300 cinema, teatri e festival. Grazie all’appello “Io obietto la guerra”, inoltre, la campagna R1PUD1A promuove anche l’obiezione di coscienza preventiva e di massa al ritorno della leva militare.





Sul sito www.ripudia.it è possibile firmare l’appello IO OBIETTO LA GUERRA ed entrare a far parte della comunità R1PUD1A.





Le tappe del tour Orbit Orbit 2026 di Caparezza e i disegnatori che saranno presenti in ogni data:

20 giugno Sordevolo (Biella) - Ennio Bufi

26 giugno Roma - Riccardo Torti

27 giugno Firenze - Laura Camelli detta La Came

4 luglio Mantova - Giovanni Scarduelli

7 luglio Bologna - Federico Gaddi

8 luglio Bologna - Yi Yang

11 luglio Collegno (Torino) - Lorena Canottiere

12 luglio Padova - Stefano Tamiazzo

15 luglio Milano - Matteo De Longis

17 luglio Servigliano (Fermo) - Samuele Canestrari

18 luglio Francavilla (Chieti) - Simone Angelini

24 luglio Genova - Andrea Ferraris

25 luglio Cattolica - Elisa Menini

1° agosto Campobasso -Valentina Patete detta Valo

5 agosto Lecce - Tiziana De Mitri detta Titti Demi

7 agosto Catania - Lelio Bonaccors

8 agosto Palermo - Giulio Rincione

12 agosto Carrara (Massa Carrara) - Simone Bianchi

13 agosto Brescia - Chiara Abastanotti

16 agosto Majano (Udine) - Emanuele Rosso

22 agosto Alghero (Sassari) - Joachim Tilloca

4 settembre Bari - Maurizio Lacavalla

5 settembre Caserta - Valentina Galluccio detta Vaga