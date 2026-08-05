De Santis (Pd) su tavolo ex Ilva: “Dall’incontro nessuna risposta: ora intervenga Palazzo Chigi”

BARI - "Purtroppo dal tavolo con il ministro Urso non sono arrivate le risposte che ci aspettavamo. Non si intravede alcun progetto né una strategia concreta per risolvere la crisi dell’ex Ilva.Per questo chiediamo che la vertenza venga presa in carico direttamente dalla Presidenza del Consiglio. È necessario rispettare la sentenza, ma allo stesso tempo tutelare il lavoro e i salari di oltre 15.000 lavoratrici e lavoratori, tra diretti e indotto.E invece non abbiamo visto alcun piano per salvaguardare l’occupazione, garantire i salari e dare una prospettiva industriale al sito. Il Governo, attraverso Palazzo Chigi, deve assumersi direttamente la responsabilità di una vicenda che riguarda il futuro industriale del Paese". Così in una nota il segretario del Pd Puglia