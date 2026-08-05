Oria, questa sera la Serata Giallo Nera in Piazza Lorch: il Rione Castello presenta 'Il Respiro Antico del Colle San Basilio'



ORIA (BR) – Sarà una serata all'insegna della storia, delle tradizioni e dell'atmosfera medievale quella in programma questa sera, 5 agosto, alle ore 20.30, in Piazza Lorch a Oria, dove andrà in scena la Serata Giallo Nera dal titolo "Il Respiro Antico del Colle San Basilio". – Sarà una serata all'insegna della storia, delle tradizioni e dell'atmosfera medievale quella in programma questa sera, 5 agosto, alle ore 20.30, in Piazza Lorch a Oria, dove andrà in scena la Serata Giallo Nera dal titolo "Il Respiro Antico del Colle San Basilio".





L'evento rappresenta uno degli appuntamenti che accompagnano la città verso il Corteo Storico e Torneo dei Rioni, coinvolgendo cittadini, appassionati e visitatori in un viaggio tra passato e identità rionale.





Nel corso della manifestazione il pubblico potrà conoscere da vicino i valorosi atleti del rione, ammirare la suggestiva Corte Rionale e assistere a uno spettacolo medievale ricco di fascino, capace di far rivivere le atmosfere dell'antica Oria.





L'invito, formulato con il linguaggio evocativo della tradizione medievale, è rivolto a "nobili homini et gentili donzelle de la vetusta cittade d'Orea", chiamati a prendere parte a una serata che celebra la storia e il senso di appartenenza alla comunità.





La direzione artistica dell'evento è affidata a Gino Cesaria, che guiderà uno spettacolo pensato per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città federiciana, offrendo al pubblico un'esperienza coinvolgente tra rievocazione, spettacolo e passione per il Medioevo.





L'appuntamento è quindi fissato per questa sera alle 20.30 in Piazza Lorch, dove il "Respiro Antico del Colle San Basilio" tornerà a raccontare, attraverso i colori giallo e nero, una delle pagine più affascinanti della tradizione oritana.