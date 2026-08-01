San Vito dei Normanni, Anteprima 29° Barocco Festival: 'Buon compleanno Don Lionardo!'



SAN VITO DEI NORMANNI (BR) - Si avvicina la XXIX edizione del “Barocco Festival Leonardo Leo”, la rassegna di musica antica dedicata al grande compositore di San Vito dei Normanni e alla scuola napoletana del Seicento e Settecento, organizzata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dalla Città di San Vito dei Normanni, con il Comune di Brindisi e in collaborazione con enti pubblici e sponsor. - Si avvicina la XXIX edizione del “Barocco Festival Leonardo Leo”, la rassegna di musica antica dedicata al grande compositore di San Vito dei Normanni e alla scuola napoletana del Seicento e Settecento, organizzata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dalla Città di San Vito dei Normanni, con il Comune di Brindisi e in collaborazione con enti pubblici e sponsor.





L’anteprima è in programma martedì 4 agosto, alla vigilia del 332° anniversario della nascita di Leonardo Leo. “Buon compleanno Maestro” è il titolo di un percorso musicale articolato in due appuntamenti, dalle ore 21 fino a mezzanotte, tra il Castello Dentice di Frasso e Casa Leo. Un programma, condotto da Raffaele Romano, che supera la formula dello spettacolo unico e attraversa linguaggi, epoche e tradizioni differenti.





Alle ore 21, nel Castello Dentice di Frasso, l’“Eclectic Inside Project” presenta “Vincenzo Cipriani meets Leonardo Leo”. Il nome del progetto richiama l’idea di un eclettismo interiore capace di mettere in dialogo elementi, culture e sensibilità differenti, una filosofia creativa che diventa chiave di lettura musicale. Il concerto nasce dalle composizioni inedite di Vincenzo Cipriani per pianoforte e quartetto d’archi, scritte in un raffinato linguaggio crossover, nel quale la tradizione colta incontra le pulsazioni del jazz e le suggestioni della world music. Accanto alle pagine originali trovano spazio alcune composizioni di Leonardo Leo, in particolare quelle dedicate alla tastiera, rilette in una veste contemporanea che ne mette in luce possibilità ritmiche, armoniche e timbriche inattese.





La musica del compositore sanvitese attraversa così una metamorfosi estetica senza perdere la propria struttura originaria. Le architetture settecentesche entrano in relazione con il presente e mostrano una vitalità espressiva ancora capace di parlare alle sensibilità del nostro tempo. Sul palco Vincenzo Cipriani al pianoforte e alla composizione, Alessandro Fiore e Francesca Faleo ai violini, Francesco Capuano alla viola e Laura Ferulli al violoncello.





Alle ore 23 il percorso raggiunge Casa Leo con “Per le strade del Sud. I moduli tradizionali, le villanelle e un po’ di ciaccona”. L’ensemble “Bona Hora” attraversa i paesaggi sonori dell’Italia meridionale tra Cinque e Settecento, dove musica colta e tradizione popolare si incontrano tra villanelle, canzonette, danze e canti di tradizione orale. Le pagine di Giovanni da Colonia, Adrian Willaert, Leonardo Vinci e Leonardo Leo mostrano la fortuna di un repertorio nato nelle piazze e nelle corti del Mezzogiorno. Le tarantelle del Gargano, i brani della Carpinese e “Sona chitarra mia sona a battenti” conservano moduli tramandati nei secoli, mentre i “Canarios” di Gaspar Sanz, la “Chacona” di Juan Arañés e la “Marcia delle truppe sanfediste” allargano il percorso al mondo iberico e alla storia del Regno di Napoli. Ne emerge un mosaico di suoni e tradizioni che presenta il Sud come crocevia di scambi e contaminazioni.





Dopo il primo concerto, negli spazi del Castello Dentice di Frasso, saranno proposte degustazioni di vini a cura delle cantine Otri del Salento e Vignuolo e una selezione di prodotti pugliesi firmata Gargano Sapori. A mezzanotte, a Casa Leo, il taglio della torta realizzata da Emalu Pasticceria chiuderà i festeggiamenti dedicati a Don Lionardo.





Prima dei concerti sarà invece possibile partecipare al tour guidato nei luoghi di Leonardo Leo, a cura dell’Info Point e della Pro Loco di San Vito dei Normanni. Informazioni al numero 331 927 7579. Per visitare il Castello Dentice di Frasso è possibile contattare il 339 200 03758, tramite chiamata o messaggio WhatsApp. I biglietti per i concerti, al costo di 3 euro, sono disponibili sulla piattaforma Vivaticket e prima dell’inizio degli spettacoli. Info T. 347 060 4118.





BUON COMPLEANNO MAESTRO

Leonardo Leo, 5 agosto 1694 - 1744

Martedì 4 agosto

San Vito dei Normanni

Castello Dentice di Frasso - ore 21.00

ECLETIC INSIDE

Vincenzo Cipriani meets Leonardo Leo

Vincenzo Cipriani direzione

San Vito dei Normanni

Casa Leo (Via Giudice Sardelli) - ore 23.00

PER LE STRADE DEL SUD

I moduli tradizionali, le villanelle e un po' di ciaccona