Miccolis amplia la flotta con 6 nuovi bus granturismo per le lunghe percorrenze
Più sicurezza, più comfort e maggiore sostenibilità per i passeggeri delle lunghe percorrenze con i 6 nuovi mezzi in esercizio
Miccolis Spa Società Benefit annuncia l'ingresso in esercizio di 6 nuovi autobus gran turismo MAN Lion's Coach, da 53 posti passeggeri, dedicati alle lunghe percorrenze come la tratta Lecce-Napoli. Un investimento concreto che arriva nel momento più strategico dell'anno: l'estate, quando il traffico di passeggeri lungo le direttrici Puglia-Basilicata-Campania cresce sensibilmente, trainato sia dai flussi turistici verso il mare e le città d'arte del Sud, sia dagli spostamenti di lunga percorrenza. Un impegno che testimonia l'attenzione dell'azienda verso una mobilità sempre più sicura, confortevole e sostenibile, mettendo al centro il benessere dei propri passeggeri.
"Investire in flotte moderne non è solo una scelta commerciale, ma un atto di responsabilità verso i nostri passeggeri e verso il territorio", afferma Aurelia Miccolis, direttore generale. "Con i nuovi bus portiamo sulle strade del Sud Italia un livello di sicurezza e comfort che raramente si associa al trasporto su gomma a lunga percorrenza, un aspetto ancora più decisivo d'estate, quando ai nostri passeggeri abituali si affiancano migliaia di turisti."
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