Le Notti della Contea, Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino protagonisti della rievocazione storica di Conversano

– Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate pugliese. DalConversano ospiterà l', la storica rievocazione che trasformerà il borgo antico e piazza Castello in un grande teatro a cielo aperto. Il tema scelto per il 2026 è, un percorso culturale dedicato al ruolo delle figure femminili nella storia della contea tra Medioevo ed età barocca.

Gran finale domenica 9 agosto alle ore 20, con il tradizionale Corteo Storico Multiepoca, guidato da due volti noti del cinema e della televisione italiana. L'attore Claudio Castrogiovanni, conosciuto anche per la serie Vanina – Un vice questore a Catania, interpreterà il Conte Giangirolamo II Acquaviva d'Aragona, mentre l'attrice conversanese Celeste Savino, protagonista di fiction come Un passo dal cielo e Don Matteo, vestirà i panni della Contessa Isabella Filomarino.

La sfilata attraverserà le vie della città lungo un percorso di oltre tre chilometri con la partecipazione di oltre 300 rievocatori storici provenienti da tutta Italia. Tra i momenti più suggestivi è previsto l'affaccio del Conte dalla balconata del Castello Aragonese, con il tradizionale saluto al popolo, mentre la figura della Contessa rappresenterà simbolicamente il ruolo determinante delle donne nella storia della contea.

L'edizione 2026 proporrà tre giornate ricche di appuntamenti tra convegni, spettacoli, rappresentazioni itineranti, visite guidate, laboratori, attività per famiglie e la "Contesa dei Casali", con giochi e iniziative dedicate anche ai più piccoli. Saranno inoltre allestiti accampamenti storici, dimostrazioni di antichi mestieri, scene di vita medievale e barocca, combattimenti, mostre e un'area gastronomica dedicata ai sapori della tradizione.

Le iniziative coinvolgeranno alcuni dei luoghi più rappresentativi di Conversano, dal Castello Aragonese al Monastero di San Benedetto, passando per il Giardino dei Limoni, il Sagrato della Cattedrale e l'intero centro storico.

Promossa dall'APS SensAzioni del Sud e dal Gruppo Storico Città di Conversano, la manifestazione si conferma uno degli eventi identitari più importanti del territorio, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori e di trasformare la storia locale in un'esperienza immersiva tra cultura, spettacolo e turismo.

L'evento gode del patrocinio del Ministero della Cultura – Fondo Nazionale Rievocazione Storica, della Regione Puglia, del Comune di Conversano, del CERS e del CIANS, ed è inserito tra i Grandi Eventi della Città di Conversano. Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.



