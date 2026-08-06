Locus Festival 2026, Alberto Ferrari dei Verdena in concerto nelle Grotte di Castellana: un viaggio acustico nella magia della Puglia

CASTELLANA GROTTE - Ilaggiunge un nuovo appuntamento alla sua speciale mappa di luoghi iconici della Puglia. Il, nella suggestiva atmosfera delle, arriverà, voce, chitarra e compositore deie degli, per un concerto in versione

Un'esibizione intima ed essenziale, pensata per valorizzare la dimensione più autentica della musica: Ferrari porterà sul palco soltanto voce e chitarra, alternando brani del repertorio dei Verdena ad alcune riletture di canzoni che hanno segnato il suo percorso artistico e la sua poetica.

La cornice delle Grotte di Castellana accompagnerà un live dal carattere raro e sospeso, in cui le composizioni dell'artista bergamasco saranno restituite nella loro forma più diretta e immediata, tra atmosfere acustiche, ricerca sonora e intensità emotiva.

Nato a Bergamo nel 1978, Alberto Ferrari è uno dei musicisti più originali e influenti della scena rock italiana contemporanea. Nel 1995 ha fondato i Verdena insieme al fratello Luca Ferrari e alla bassista Roberta Sammarelli, dando vita a un progetto capace di unire grunge, psichedelia e rock alternativo attraverso un linguaggio personale e visionario.

Con album come Verdena, Solo un grande sasso, Il suicidio del samurai, Requiem e Wow, Ferrari ha costruito un universo musicale caratterizzato da testi evocativi, melodie imprevedibili e atmosfere sospese. Parallelamente ai Verdena ha sviluppato altri percorsi artistici, tra cui il progetto I Hate My Village, confermando una continua ricerca creativa.

Il concerto nelle Grotte di Castellana si inserisce nella ventiduesima edizione del Locus Festival, intitolata "Play What's Not There", ispirata alla celebre frase di Miles Davis: "Don't play what's there. Play what's not there". Un tema che richiama la libertà creativa e la capacità di esplorare nuovi territori musicali.

Dopo gli appuntamenti alla Fiera del Levante di Bari, a Castel del Monte, Minervino Murge, Ostuni, Locorotondo e Fasano, il Locus Festival conferma così la sua vocazione: unire grandi artisti internazionali e nazionali ai luoghi più suggestivi della Puglia.

I biglietti per il concerto di Alberto Ferrari in solo alle Grotte di Castellana sono disponibili sui circuiti Dice, TicketOne, Vivaticket e Ticketmaster.

Locus Festival 2026 – prossimi appuntamenti principali

Bari ospiterà tra gli altri Kneecap il 18 giugno, David Byrne il 23 giugno, Skunk Anansie il 24 luglio e Marcus Miller il 30 luglio. A Locorotondo, nella Masseria Ferragnano, dal 7 al 14 agosto sono attesi artisti come Mannarino, Ezra Collective, Fulminacci, Daniele Silvestri, Vinicio Capossela, Thundercat e Subsonica. Il festival si concluderà il 2 settembre a Fasano con il concerto dei C.S.I. al Parco Archeologico di Egnazia.