Locus Festival 2026, undici giorni di musica, cinema e incontri a Locorotondo
LOCOROTONDO - Dal 5 al 15 agosto il Locus Festival 2026 entra nel vivo con undici giorni consecutivi di appuntamenti a Locorotondo, tra concerti, cinema, incontri culturali e performance immersive in alcune delle location più suggestive della Valle d'Itria.
Concerti e spettacoli
Il programma propone eventi tra Masseria Ferragnano, il Giardino Monumentale della Masseria e il centro storico di Locorotondo.
Tra gli appuntamenti più attesi spicca il concerto di Enzo Avitabile, che si esibirà in piazza con il suo inconfondibile repertorio capace di fondere musica popolare, world music e sonorità contemporanee.
Spazio anche alla sperimentazione con la sonorizzazione del collettivo ALDS nel Giardino Monumentale della Masseria Ferragnano, oltre a una ricca programmazione di film e incontri dedicati alla cultura, alla musica e all'attualità.
Un festival nel cuore della Valle d'Itria
Il Locus Festival si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti dell'estate pugliese, trasformando Locorotondo in un palcoscenico diffuso dove musica, arte e territorio si incontrano in un calendario ricco di eventi.
La manifestazione proseguirà fino al 15 agosto, offrendo al pubblico un programma pensato per coinvolgere appassionati di musica, residenti e turisti in un'esperienza che unisce spettacolo e valorizzazione del patrimonio locale.