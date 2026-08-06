Mesagne, bambina precipita dalla finestra: gravi ferite, indagini sulla dinamica

MESAGNE - Restano da chiarire le cause dell’incidente avvenuto ieri a Mesagne, dove una bambina è precipitata dalla finestra di un’abitazione riportando gravi ferite.

Secondo i primi elementi raccolti dagli investigatori del Commissariato di Mesagne, la piccola si trovava in una stanza insieme al cuginetto. Stando a quanto emerso finora, era seduta sul davanzale della finestra quando improvvisamente avrebbero ceduto i ganci di sostegno, provocandone la caduta nel vuoto.

Una ricostruzione ancora al vaglio della Polizia, che dovrà essere confermata dagli accertamenti tecnici e dalle verifiche sulla struttura della finestra.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso la bambina e disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi. Successivamente la piccola è stata trasferita in una struttura ospedaliera di Bari, dove resta ricoverata.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.