'Frisellata di Beneficenza': una serata di gusto, musica e solidarietà nel cuore di Nardò a sostegno della Mensa della Comunità e delle famiglie del territorio



Piazzetta La Rosa - Venerdì 7 agosto Ore 20.30





L’Associazione Farsi Solidali ODV, in collaborazione con il Comune di Nardò, è lieta di annunciare una nuova edizione della “Frisellata di Beneficenza”, un appuntamento pensato per riunire la cittadinanza nel segno della condivisione, dell’accoglienza e della solidarietà concreta.





L’iniziativa si svolgerà venerdì 7 agosto 2026, a partire dalle ore 20.30, nella suggestiva cornice di Piazzetta La Rosa, nel cuore di Nardò.





Sarà un’occasione speciale per ritrovarsi e vivere insieme una serata all’insegna della convivialità, dell’incontro e delle tradizioni del nostro territorio. I partecipanti potranno degustare le tipiche friselle e i genuini prodotti locali, accompagnati dalla musica e dalle esibizioni di apprezzati artisti salentini, quali i Gasolina Live Band, con i Maestri Tommaso Zuccaro, Fabio Capone, Alex Zuccaro, Enrico Duma e Max Ingrosso; Anna Piera Toma; Emanuele Liquori; Marinella Liquori; Silvano Fracella.





“Insieme a tavola per nutrire la solidarietà e donare un gesto di vicinanza all’intera comunità”.





L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alle attività della Mensa della Comunità, contribuendo a garantire un pasto caldo, ascolto, accoglienza e dignità alle persone e alle famiglie che attraversano momenti di fragilità economica e sociale.





Partecipare alla “Frisellata di Beneficenza” significa trasformare un semplice momento di festa in un autentico gesto di prossimità e di sostegno verso chi si trova maggiormente in difficoltà.





L’Associazione Farsi Solidali ODV e l’Amministrazione comunale rivolgono un cordiale e sincero invito a tutti i cittadini, ai turisti e alle famiglie affinché partecipino numerosi, testimoniando ancora una volta la forza, la sensibilità e la generosità di una comunità capace di stringersi attorno alle persone più vulnerabili. Siamo tutti invitati!