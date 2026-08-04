PhEST 2026, Monopoli capitale della fotografia: al via l'XI edizione del festival internazionale

MONOPOLI - Monopoli si prepara ad accogliere l'XI edizione di, in programma dal. La manifestazione, presentata questa mattina in Regione Puglia, torna con un ricco calendario di mostre, incontri e appuntamenti dedicati alla fotografia e all'arte contemporanea.

Il tema scelto per questa edizione è "What if?", una domanda che invita il pubblico a guardare la realtà da prospettive nuove e a immaginare scenari futuri. Tra paesaggi in trasformazione, archivi, corpi e sperimentazioni visive, il festival propone una riflessione sulle fragilità del presente e sulle possibilità di cambiamento.

Nel corso della conferenza stampa, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha sottolineato il valore culturale e turistico dell'iniziativa.

«Siamo molto orgogliosi di accogliere e sostenere anche quest'anno PhEST, un festival internazionale di fotografia e arte giunto all'undicesima edizione. Ogni anno questa rassegna si arricchisce di nuovi luoghi e ci offre opere e visioni capaci di interrogarci sul mondo. È un progetto rivolto ai pugliesi ma rappresenta anche uno straordinario attrattore turistico».

Decaro ha inoltre ricordato come l'estate pugliese sia animata da circa 2.000 appuntamenti culturali, con 250 manifestazioni sostenute dalla Regione Puglia, da Pugliapromozione e Puglia Culture, evidenziando anche l'importanza economica del comparto culturale per migliaia di lavoratori del settore.

L'assessora regionale alla Cultura e alla Conoscenza Silvia Miglietta ha definito PhEST «uno degli appuntamenti più attesi della programmazione culturale pugliese», sottolineando la capacità del festival di coniugare ricerca artistica, valorizzazione del territorio e recupero di luoghi storici attraverso la cultura.

L'inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 7 agosto alle ore 19.30 in Largo Palmieri, con la partecipazione delle istituzioni. A seguire saranno inaugurate le mostre accompagnate da live set e dj set.

Nel primo weekend sono inoltre previsti:

visite guidate nel centro storico insieme ad artisti e curatori;

workshop di Street Photography;

letture portfolio gratuite.



