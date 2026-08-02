Putignano, agosto di grandi eventi: dal Chiostro Comunale a Lino Banfi, un mese di musica, teatro e tradizione

PUTIGNANO - Ildiventa il cuore pulsante dell’estate putignanese. Per tutto il mese di agosto la Bella Stagione propone un calendario ricco di appuntamenti tra spettacoli, musica, comicità e incontri con grandi protagonisti del panorama italiano, affiancando gli eventi della Festa Patronale di, i festival musicali e le iniziative diffuse sul territorio.

Uno spazio simbolico, quello del Chiostro della casa comunale, che si trasforma sera dopo sera in un vero salotto cittadino, capace di unire partecipazione popolare e cultura.

Si parte sabato 1 agosto con “La Corrida – Esordienti allo sbaraglio”, il format dedicato ai talenti alla prima esperienza sul palco, tra ironia e divertimento.

Mercoledì 5 agosto, invece, la programmazione si sposta a Bosco Selvatico con “Odissea”, spettacolo curato da Mimami e Dart di Olimpia Pascale, che propone il mito omerico in una dimensione immersiva a contatto con la natura.

Giovedì 6 agosto doppio appuntamento: al Chiostro Comunale torna la comicità con il cabaret dell’associazione Komicando, mentre in Piazza Teatro sarà protagonista Le Stelle di Hokuto, la cartoon cover band pugliese con il suo Karaoke Danzante tra musica, costumi, immagini e momenti di spettacolo.

La notte di San Lorenzo, lunedì 10 agosto, sarà dedicata a un volto amatissimo della televisione: al Chiostro arriva Ronn Moss, lo storico interprete di Ridge nella soap opera Beautiful, per la serata “Notte con le stelle”. L’incontro con il pubblico sarà accompagnato dalla musica di Tiziano Cavaliere, finalista di The Voice Senior, e dall’esibizione “Sussurri di Stelle” del Centro Danza Luana Porta.

Venerdì 21 agosto spazio al talento locale con Dino Parrotta, attore, regista e drammaturgo putignanese, protagonista di un monologo dedicato ad Albert Einstein, tra scienza, biografia e riflessioni sulla relatività.

Grande attesa anche per martedì 25 agosto, quando sarà ospite Lino Banfi, simbolo della comicità pugliese e italiana, che presenterà il suo libro in una serata-incontro a ingresso libero.

Il mese dei grandi appuntamenti si chiuderà sabato 29 agosto con Giorgio Panariello e lo spettacolo E se domani..., organizzato da Il Tassello Mancante. Uno show che, dopo oltre settanta teatri italiani, porta sul palco nuovi personaggi, racconti e uno sguardo ironico sul futuro e sull’attualità.

La Festa Patronale di Santo Stefano Protomartire

Il cuore della tradizione putignanese sarà rappresentato dai festeggiamenti in onore del Santo Patrono.

Domenica 2 agosto, in Piazza Teatro, alle ore 21, appuntamento dedicato ai più piccoli con Happy Circus, tra animazione e giocoleria.

Lunedì 3 agosto sarà la giornata principale della festa: alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Favale, alle 20.15 la tradizionale processione di Gala per le vie del centro e alle 23.30 il consueto spettacolo pirotecnico.

Per l’occasione il Museo Comunale MuRCa sarà aperto eccezionalmente nella mattinata.

Martedì 4 agosto Piazza Teatro ospiterà la comicità di Pino Campagna, il comico foggiano noto al grande pubblico grazie a Zelig, preceduto dallo spettacolo di danza a cura di Scenart.

Sabato 8 agosto torna inoltre la festa di San Domenico, appuntamento legato alla devozione e alle tradizioni della comunità.

Musica e festival: dall’Ex Macello al Carl Orff Music Festival

Dal 16 al 18 agosto l’Ex Macello ospiterà il Little Farm Festival 2026, promosso dal Consorzio IMAKE, con tre giornate dedicate alla musica dal vivo e alle nuove proposte della scena contemporanea italiana e internazionale.

Tra gli ospiti anche Il Mago del Gelato, formazione milanese tra le realtà più originali del panorama funk, afrobeat e jazz, protagonista della serata del 17 agosto.

Il 27 agosto il Terrazzo della Biblioteca Comunale ospiterà il concerto sensoriale #iononsononormale, appuntamento dedicato al rapporto tra musica, inclusione e percezione.

Negli ultimi giorni del mese prenderà il via anche la XXI edizione del Carl Orff Music Festival, rassegna dedicata alla musica classica e cameristica che da oltre vent’anni porta a Putignano artisti e solisti di livello internazionale.

Gli appuntamenti quotidiani della Bella Stagione

Accanto agli eventi principali proseguiranno le iniziative diffuse in città: dalle letture e dal Silent Reading sul terrazzo della Biblioteca Comunale al cinema all’aperto con Cinema Cielo, itinerante nei quartieri, e Bibliocinema sotto le stelle.

Confermati anche gli appuntamenti di “A Lorto” e “In Giardino” nell’ex Convento, tra musica dal vivo, parole e momenti di incontro in un’atmosfera raccolta.

Un agosto ricco di appuntamenti che conferma Putignano come uno dei centri culturali più vivaci dell’estate pugliese, con un programma capace di intrecciare grandi nomi, tradizione locale e nuove forme di partecipazione.