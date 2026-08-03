Rutigliano, il quintetto polacco Volosi chiude "Cinema Muto & Live Music" con un concerto a ingresso libero

RUTIGLIANO - Si chiude con un viaggio musicale tra classica, folk, jazz e rock la sezionedi. Martedì, alle, in, sarà protagonista il quintetto d'archi polacco, tra le formazioni più originali e apprezzate della scena musicale europea. L'ingresso è libero.

L'evento, promosso dal Comune di Rutigliano in collaborazione con Agìmus, sotto la direzione artistica di Franco Larizza e con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, rappresenta il gran finale della manifestazione.

Il concerto arriva a pochi giorni dal successo riscosso dai Volosi all'alba dell'AgìmusFestival di Mola di Bari, dove il quintetto ha conquistato il pubblico con il suo stile unico, capace di fondere tradizione e innovazione.

Sul palco saliranno Krzysztof Lasoń e Zbigniew Michałek ai violini, Jan Kaczmarzyk alla viola, Stanisław Lasoń al violoncello e Robert Waszut al contrabbasso. Cinque musicisti che hanno costruito un'identità artistica inconfondibile, mescolando la formazione classica con le sonorità popolari dei monti Beschidi, nell'area dei Carpazi, dando vita a un linguaggio musicale originale e coinvolgente.

Fondati nel 2010, i Volosi hanno conquistato fin dagli esordi importanti riconoscimenti, a partire dalla vittoria del New Tradition Festival, il principale festival polacco dedicato alla musica tradizionale, cui si è aggiunto il Grand Prix Czech Music Crossroads Award nell'ambito del festival Colours of Ostrava.

Anche la loro produzione discografica ha ricevuto ampi consensi internazionali. L'album di debutto, pubblicato nel 2012, è entrato nella Top 20 della World Music Charts Europe, mentre il più recente "200 Weeks Ago" è stato accolto con entusiasmo dalla critica per la sua capacità di fondere tradizione, ricerca e contemporaneità.

Le loro esibizioni sono state trasmesse da emittenti prestigiose come la radio nazionale polacca, la BBC e la tedesca WDR3, contribuendo a consolidarne la fama internazionale.

Con lo spettacolo "The Best of", il quintetto propone una selezione dei brani più rappresentativi del proprio repertorio, attraversando sonorità che spaziano dalla musica popolare dell'Europa orientale all'improvvisazione jazz, fino a influenze rock e classiche. Il risultato è un concerto intenso e coinvolgente, capace di emozionare pubblici diversi e di abbattere ogni confine musicale.

L'appuntamento è fissato per martedì 4 agosto alle ore 21 in piazza Colamussi, con ingresso gratuito.

Per informazioni è possibile contattare il numero 393 9935266 o consultare il sito dell'Associazione Padovano.