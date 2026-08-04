Tango a Ferragosto, a Biccari torna Encuentro: una settimana di danze popolari pugliesi e culture latine



Encuentro – V Festival del Tango, Danze Popolari Pugliesi e delle Terre Latine. Dall’11 al 16 agosto il borgo dei Monti Dauni diventa il cuore di un festival che unisce musica, spettacoli, trekking, arte e tradizioni in un programma ricco e coinvolgente. Oltre 4mila presenze nel 2025.





BICCARI (FG) - Encuentro, Festival del Tango, delle Danze popolari pugliesi e delle Terre Latine sta per tornare a Biccari con una settimana di appuntamenti che, dall’11 al 16 agosto, trasformeranno il borgo dei Monti Dauni in un crocevia di culture, suoni e tradizioni. Un festival maturo, che quest’anno affianca al tango argentino anche le danze popolari pugliesi, ampliando il proprio respiro artistico e confermando la vocazione di Biccari a essere uno dei centri culturali più vivaci dell’estate pugliese.





L’edizione 2026 è ideata e promossa dall’Associazione Argentina per il Mondo APS, presieduta da Mariano Andres Russo, con la direzione artistica affidata ai Maestri di tango Raffaele Ferrante e Maria Simona Gentile. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Biccari, guidato dal sindaco Antonio Beatrice, e della Regione Puglia, e della collaborazione della Cooperativa di Comunità e di Daunia Avventura.





“Dopo le oltre 4mila presenze dello scorso anno, la quinta edizione – spiegano gli organizzatori – conferma la capacità di Biccari di accogliere e valorizzare un progetto che unisce tradizioni italiane e latinoamericane, grazie alla sinergia tra istituzioni, associazioni e comunità locali”.





Le giornate inaugurali dell’11, 12 e 13 agosto sono dedicate alle danze popolari pugliesi e ai primi appuntamenti culturali del festival; da qui, Encuentro entra nel vivo con il trittico del 14, 15 e 16 agosto.





Il 14 agosto si apre con l’accoglienza dei partecipanti e la registrazione presso l’Info Point, seguita dalla tradizionale Milonga di Benvenuto in Piazza Matteotti. La serata sarà accompagnata dal TDJ Pietro Greco, dall’aperitivo di benvenuto e dalla pittura in movimento di Hernan Ricaldoni, una delle cifre artistiche che caratterizzano l’edizione di quest’anno.





Il 15 agosto è una giornata scandita da attività che uniscono natura, formazione e spettacolo. La mattina si apre con la prima lezione gratuita di tango con i Maestri Raffaele Ferrante e Maria Simona Gentile, mentre nel pomeriggio la seconda lezione sarà affidata a Ciccio Aiello e Ida Lucchetta.





Alle 18.00, la guida escursionistica Leonardo Checchia accompagnerà il trekking sul nuovo percorso dei Monti Biccaresi, un appuntamento che negli anni è diventato uno dei simboli del festival.





La sera, dalle 19.00, il borgo si anima con il percorso enogastronomico argentino e latinoamericano, che sarà preceduto dallo spettacolo “Tango è Incontro – Il Battito delle Terre Latine”, con Nicola Viceconti, Patrizia Gradito, Isabel Panè e Francesco Paniccia. A seguire, la Grande Milonga delle 21.30, accompagnata dall’orchestra dal vivo El Gaucho Tango Quartet e dalla voce di Elisa Lorena.





Sul palco si alterneranno i Maestri in una “Ronda dei Maestri” e negli show di coppia, mentre Hernan Ricaldoni tornerà con la sua performance di pittura in movimento. La serata sarà presentata da Antonella D’Alessandro (FAI Tango), con l’expo dedicata agli abiti e alle scarpe Fiori di Tango. Il TDJ della serata sarà Fortuna Del Prete.





Il 16 agosto si apre nuovamente con il trekking guidato nei Monti Biccaresi, seguito dalla lezione gratuita di Tecnica Femminile e Pilates con le Maestre Maria Simona Gentile e Ida Lucchetta.





A mezzogiorno, il Parco Avventura ospita il picnic nel bosco, mentre il pomeriggio è dedicato alla quarta lezione gratuita di tango con i Maestri Vincenzo Balestrucci, Silvia Scorpiniti, Ettore Morra e Sara Ruggio, e alla lezione di Chacarera con Elisa Mucchi e Pietro Greco.





Dalle 19.00 torna il percorso enogastronomico argentino e latinoamericano, che introduce la Gran Milonga Finale con l’orchestra dal vivo Tango Spleen Orquesta e la voce di Sarita Schena. Il TDJ sarà Paola Di Bari.





La serata sarà arricchita dalla “Ronda dei Maestri” e dagli show delle coppie ospiti: Vincenzo Balestrucci & Simona Ciampi, Ettore Morra & Sara Ruggio, Pietro Greco & Elisa Mucchi, oltre alla pittura in movimento di Hernan Ricaldoni. Anche questo appuntamento sarà presentato da Antonella D’Alessandro (FAI Tango), con l’expo dedicata agli abiti e alle scarpe Fiori di Tango.