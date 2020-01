BARI - Biglietto del Gratta e Vinci super fortunato in Puglia nel comune di Rutigliano in provincia di Bari dove sono stati vinti 2 milioni di euro grazie al gioco “Freccette Insieme”. Come riporta l'agenzia Agimeg - il biglietto è stato acquistato presso il punto vendita sito nella Strada Provinciale Adelfia Rutigliano al Km. 8,250.“Siamo molto felici per la vincita avvenuta, non sappiamo chi è stato il vincitore perché c’è un grande flusso di persone.” – questa la dichiarazione del titolare del punto vendita “Piazza Grande”. Dall’inizio dell’anno il “Gratta e Vinci” ha distribuito complessivamente, a livello nazionale, vincite per oltre 443 milioni di euro.