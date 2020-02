Carnevale di Putignano: l’Apocalisse di Vito e Paolo Mastrangelo vince la 626esima edizione

PUTIGNANO - L’"Apocalisse" dell’Associazione “Carta&Colore” con alla guida i maestri cartapestai Vito e Paolo Mastrangelo è il carro allegorico vincitore della 626esima edizione del Carnevale di Putignano, il più antico d’Italia e il più lungo d’Europa. Al secondo posto "Casca la terra tutti giù per terra" dell’Associazione Carteinregola e al terzo "L'ultimo giro di giostra" dell’Associazione “Chiaro e Tondo”. Seguono, nell'ordine, "Di domani non v'è certezza" dell’Associazione “Con le mani”, Kaosecoista dell’Associazione “Carta…pestando”, Madre terra - L'ultimo paradiso terrestre dell’Associazione “Carta Bianca” e “Codice rosso" dell’Associazione “La Maschera”.Tra i gruppi mascherati in concorso, a salire sul podio al primo posto SVEGLIAMOCI…LA TERRA SIAMO NOI dell’I.C. “De Gasperi – Stefano da Putignano“ seguiti da BLU OLTRE IL MARE dell’Associazione “Il Coriandolo” seguito da PAgliACC dell’Associazione Ball Rer i Cant, “ORTAGGI” VOSTRI dell’Associazione Carta in Festa, MADRE TERRA dell’Associazione La Zizzania, IL DISASTRO INVISIBILE AGLI OCCHI della Coop. Sociale “OltreScuola” Scuola Parentale, UN MERAVIGLIOSO EQUILIBRIO della Coop. Sociale “Apollo”, CIAO DARWIN L’IPOCRISIA DELLA SPECIE dell’Associazione Radio JP.Tra le maschere di carattere, al primo posto L’IPOCRISIA DELLA SPECIE dell’Associazione Radio JP, seguito da AL MIO SEGNALE SCATENATE IL GELO di Alessio Deleonardis, TAGLIO NETTO di Gianluigi Calella, LA CITTÀ DOLENTE di Alessio Troilo, S.O.S. STO SQUAGLIANDO di Gianfranco Guarnieri, SAPORE DI MARE, SAPORE DI PLASTICA di Davide Sante Marchitelli, UN MERAVIGLIOSO EQUILIBRIO della Coop. Sociale “Apollo“, PIÙ PULITI OGGI, MENO INQUINATI DOMANI di Christian Dalena e CADUTA LIBERA del Gruppo “I cap sturt”.