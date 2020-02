DeAJunior: dopo 22 anni torna in tv l'icona dei ragazzi Manuela Blanchard

A 22 anni dalla sua ultima puntata di “Bim Bum Bam” su Italia Uno, torna in tv su DeAJunior (Sky, 623) una delle icone della tv dei ragazzi: Manuela Blanchard. I genitori di oggi, bambini di allora, non possono non conoscerla! Manuela Blanchard è stata la conduttrice di “Bim Bum Bam” sui canali Mediaset dal 1985 al 1998, conducendo tra gli altri insieme a Paolo Bonolis e al famoso pupazzo rosa Uan.A partire dal 20 marzo tutti i venerdì alle 14.20 Manuela Blanchard tornerà in tv su DeAJunior per condurre il programma “Tai Chi One”, un formato breve che avvicina i bambini e i genitori al tai chi. Nelfrattempo infatti Manuela è diventata una maestra di Tai Chi e insegna tutt’ora a Milano questa disciplina. Accanto a lei ci sarà il puppet verde di DeAJunior, Tino, creato da Jim Henson Company, la casa dei Muppets e dei pupazzi di “Sesame Street”.Nel programma la maestra Manuela (Shi fu Manu) insegnerà al giovane allievo Tino come eseguire le posizioni e i movimenti tipici di questa disciplina orientale: in ogni episodio Tino si metterà alla prova combinando pasticci ed errori che saranno corretti dalla maestra Manuela Blanchard. Tra i movimenti che vedremo nella serie ci sono la gru che apre le ali, il gallo d’oro in equilibrio su una gamba e il drago che muove la coda, solo per citarne alcune.Torna anche, sempre in esclusiva su Sky, su DeAJunior (Sky, 623), dopo lo straordinario successo delle prime tre edizioni, “Yo Yoga!”, il programma giunto alla quarta stagione che ha come obiettivo quello di avvicinare i bambini allo yoga.In ogni puntata, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 dal 20 marzo, le maestre di yoga Renata Centi e Francesca Senette proveranno insieme delle posizioni e delle tecniche base che possono essere assimilate anche dai bambini e dagli adulti a casa e spiegheranno la filosofia di questa antichissima disciplina.In “Yo Yoga” il pubblico assisterà a varie posizioni per imparare lo yoga: dal saluto al sole fino alla posizione dell’aquila, del cane e del pesce: insieme Francesca e Renata Centi si misureranno in posizioni come il panca-trenino, il ponte e la candela, il doppio cobra e molte altre.In questa nuova e rinnovata edizione del programma, alcune puntate saranno dedicate all’”Acro Yoga”, lo yoga acrobatico, puntate nelle quali le due maestre mostreranno con l’aiuto di un papà e una mamma yogina le posizioni più spettacolari e dinamiche della disciplina. Altre puntate saranno inoltre dedicate alle mamme e ai loro bebè: verranno infatti mostrati alcuni elementi di Baby Yoga per insegnare alle neomamme come si puo’ fare yoga con i loro piccoli bebè.“Yo Yoga” e “Thai chi one” sono produzioni DeAKids per DeAJunior e sono visibili on demand su Sky in anteprima dal 9 marzo 2020.