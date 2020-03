Coronavirus, Draghi al FT: "Assorbire shock subito anche con alto debito"

FRANCOFORTE - Editoriale dell'ex presidente della Bceal, secondo cui i governi europei devono assorbire rapidamente lo shock economico della crisi del coronavirus, anche a costo di un alto debito, poiché l'alternativa è una distruzione economica permanente.Considerato il salvatore dell'euro durante la crisi del debito sovrano europeo, l'ex n.1 dell'Eurotower ha sostenuto che, ha scritto Draghi, che si è dimesso in ottobre.Sostenendo che la crisi è di "proporzioni bibliche", Draghi ha detto che le banche devono concedere rapidamente prestiti alle imprese a costo zero e che il capitale necessario per questi prestiti deve essere fornito dai governi sotto forma di garanzie, in modo da mantenere i posti di lavoro., ha detto Draghi, che ha parlato raramente da quando ha lasciato l'incarico.Draghi ha detto che la liquidità deve essere fornita anche attraverso i mercati del debito o anche tramite il sistema postale, se questo consente di raggiungere le persone più velocemente.