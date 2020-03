Covid-19: Fondazione Casillo dona 250mila euro al Sistema Sanitario Pugliese

Abbiamo preso in prestito le parole di Paolo Giordano, noto scrittore e fisico italiano, perché interpretano al meglio il pensiero della Fondazione Vincenzo Casillo, che si occupa e si preoccupa della crescita della persona, del benessere delle comunità territoriali e del miglioramento delle condizioni di vita. La Fondazione si impegna quotidianamente a raccogliere l’eredità morale di Vincenzo Casillo, padre fondatore della Casillo Group, e fare tesoro della sua visione, dei suoi valori. Vincenzo Casillo è stato un uomo generoso, sensibile alle esigenze di tutti, dedito al suo territorio e alle nuove generazioni. Ha mostrato un raro talento, quello di unire gli uomini, e non si è mai demoralizzato nei momenti di difficoltà.





In virtù di questo e della più sincera vicinanza e solidarietà, la Fondazione Casillo grazie al sostegno della Casillo Group ha deciso di erogare un contributo di 250.000 euro al Sistema Sanitario Pugliese, il quale si sta predisponendo a fronteggiare l’emergenza COVID-19 in Puglia con solerzia e professionalità, coadiuvato anche dalle autorità politiche e amministrative della Regione che stanno garantendo con impegno e tenacia la massima osservanza delle disposizioni del Governo.





“Stiamo vivendo un momento delicato”, afferma Vanda Casillo, Presidente della Fondazione e moglie di Vincenzo, “Ma non dobbiamo perdere la gioia di vivere. Passerà e potremo considerare questa esperienza solo come un ricordo. Facciamoci coraggio e non perdiamo la speranza”.





Questa è una prima azione che la Fondazione e il Gruppo Casillo compiono a beneficio di questa emergenza; qualora dovessero presentarsi nuove necessità, saranno certamente attenti osservatori dell’evoluzione del fenomeno.





Qualora voleste fare una donazione, la Regione Puglia ha istituito a cura della Sezione Protezione Civile che lo gestirà, un conto corrente sul quale convogliare le raccolte di fondi già avviate, che resterà aperto per tutti coloro che dall'Italia o dall'estero desiderino dare il loro contributo:





IBAN - IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029





Intestato a REGIONE PUGLIA





Causale DONAZIONI CORONAVIRUS REGIONE PUGLIA

BARI - “L’Italia non è divisa fra una parte rossa, in crisi, e un’altra che se la sta cavando. Come non lo sono l’Europa e il resto del mondo. Ci troviamo tutti in stadi diversi della stessa evoluzione. È un pensiero che deve generare prevenzione, la sola di cui dovremmo preoccuparci da giorni, ognuno per sé e insieme come comunità”.