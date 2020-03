Rai 1 dedica una serata speciale a Loretta Goggi

La fortunata carriera dell’ex bimba prodigio sarà riproposta passando dai teleromanzi sceneggiati agli show del sabato sera (Canzonissima ’72, Fantastico, Formula due), dai successi discografici (Mani mani, Dirtelo non dirtelo, Pieno d’amore) al fortunato sodalizio con la sorella Daniela. Fulcro della puntata sarà il rapporto con l’uomo della sua vita, l’indimenticabile Gianni Brezza, ballerino, coreografo e regista, il più bello in circolazione nella tv dell’epoca e talmente importante per Loretta da competere con l’amore per il suo lavoro.

Con la puntata dal titolo “Il talento di Lady Goggi”, di Massimiliano Canè, Techetechetè , in onda sabato 28 marzo alle 23.15 su Rai1, omaggerà una poliedrica fuoriclasse, un caleidoscopio vivente, forse l’artista al femminile più completa della televisione italiana: Loretta Goggi. Cantante, attrice, presentatrice, imitatrice, doppiatrice e showgirl, Loretta Goggi vanta un lungo curriculum costellato di grandi successi televisivi, teatrali e discografici.