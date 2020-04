Alessandro Borghese: 4 Ristoranti da record è la puntata più vista di sempre

Debutto da record per “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”. Ieri sera, su Sky Uno/+1 e on demand, il ritorno della produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia ha segnato il suo miglior risultato di sempre totalizzando 693.749 spettatori e l’1,56% di share. La sfida tra i ristoratori – che ieri era ambientata tra i suggestivi canali di Venezia – ha segnato un +88% rispetto al debutto del precedente ciclo di episodi, toccando quota 1.098.088 contatti con una altissima permanenza, al 63%.



La puntata di ieri del programma di Chef Borghese - ormai un cult della televisione italiana, capace di creare un’abitudine immancabile e di trasformare semplici ristoratori in agguerriti concorrenti di una sfida particolare – era stata registrata pochi giorni prima dell’alluvione che aveva colpito Venezia lo scorso 12 novembre. In gara c’erano Trattoria Povoledo, Ogio, Riviera Ristorante per Onnivori e Zanze XVI, e la puntata è stata vinta proprio da quest’ultimo, che si è aggiudicato il titolo di miglior ristorante e un contributo economico di 5 mila euro da investire nella propria attività.

Nelle prossime puntate “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” continuerà il suo viaggio in tutta la penisola: le prossime tappe, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV (e sempre disponibili on demand) porteranno lo Chef in Valle d’Aosta, a Roma, nella Carnia, a Milano, in Val Badia, ad Arezzo, nel Conero, nella Lunigiana e nel Cilento.

Ottimo riscontro anche per lo speciale con i The Jackal, il collettivo di video-maker e creator di successo che hanno sfidato Alessandro Borghese con un improbabile “Caciocavallo e pepe”: andato in onda, nel primo passaggio, lo scorso 16 aprile, nei 7 giorni ha totalizzato 663.176 spettatori.

