Diletta Leotta: nuove tendenze in tema di fitness e benessere

Diletta Leotta esplora insieme ad alcuni amici e colleghi le nuove tendenze in tema di fitness e benessere e raccoglie consigli utili per ogni tipo di obiettivo. Compagni di questo viaggio nella fitness-mania, la cantante Elodie, lo chef Alessandro Borghese, la fashion jogger Lisa Migliorini, il giornalista-maratoneta Giuseppe Cruciani, Elisabetta Canalis, e la campionessa olimpica Rossella Fiamingo.Tenersi in forma: un obiettivo sempre più importante nelle nostre vite. La ricerca del benessere e della forma fisica non riflette solo mode e tendenze, ma anche nuove necessità e cambiamenti sociali. Ma pensiamo più al benessere o agli addominali da urlo? Ci alleniamo a casa o rigorosamente in palestra? Da soli o live sui social?proverà a dare risposta a queste e molte altre domande nel corso di sei appuntamenti quotidiani disponibili dal 22 giugno in podcast e vodcast, targati Dopcast.Con la consueta energia e semplicità, in ogni episodio, Diletta si fa raccontare da amici e colleghi, sportivi di professione o neofiti del fitness, abitudini e risultati, rubando ad ognuno un consiglio per tutti.Si parlerà di come la tecnologia e i social abbiano rivoluzionato gli allenamenti con una giovane fitness influencer, Lisa Migliorini, di come ci si può allenare anche a casa, con la cantante Elodie, e di come sono cambiati immaginario e mode, con Giuseppe Cruciani. Diletta interroga lo Chef Alessandro Borghese su come restare in forma senza allenarsi, e la medaglia olimpica Rossella Fiamingo su come ha vissuto questi mesi, senza allenamenti. Per concludere questo viaggio nelle abitudini conte6mporanee a Los Angeles, in compagnia di Elisabetta Canalis, per parlare delle nuove tendenze d'oltreoceano.Il podcast FITNESS CONFIDENTIAL CON DILETTA LEOTTA sarà disponibile dal 22 giugno sui principali canali digitali di distribuzione di podcast: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Podcast Addict, Stitcher.Non solo: la versione video di questo racconto verrà veicolata in contemporanea attraverso il profilo Instagram (6,6 milioni di follower) e il canale YouTube di Diletta, in 6 vodcast quotidiani.