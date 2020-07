Coronavirus: casi in lieve risalita, decessi stazionari

MILANO - Sono 275 i nuovi casi registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore. Ieri erano 252. "Tutelare l'Italia in quadro internazionale che peggiora", sottolinea il ministro della Salute Roberto Speranza.



Il numero dei decessi è pari a quello di ieri, 5, uno dei valori più bassi di sempre.



Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi in Lombardia. I nuovi casi positivi in regione sono 79, di cui 18 'debolmente positivi' e 30 a seguito di test sierologici. Calano i ricoverati in terapia intensiva (-4, 13 in totale), mentre aumentano quelli negli altri reparti (+4, 148 in totale). Le province di Cremona, Pavia e Sondrio non fanno registrare alcun nuovo contagio, ci sono invece 25 nuovi casi nella provincia di Milano, di cui 12 a Milano città, 19 a Bergamo e 16 a Brescia. I contagi nel mondo raggiungono i 15,7 milioni.