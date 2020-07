ROMA - Si è stabilizzato il numero dei nuovi contagiati da Coronavirus Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia: sono 233, a fronte dei 230 di ieri. Le vittime sono invece 11, in diminuzione dopo le 20 di ieri. I casi totali salgono a 243.967, i morti arrivano a 35.028. I dati sono stati pubblicati dalGli attualmente positivi sono ora 12.456 (-17), i guariti 196.483 (+237).- Un nuovo cluster di Covid-19 è stato individuato in un ristorante a Savona. Lo ha confermato il governatore. "Il cluster comporta un nuovo numero di persone positive - ha detto -. Al momento si tratta di 18 nuovi casi di contagio. Sono stati effettuati 100 tamponi di verifica".