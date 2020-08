La prima fabbrica pubblica di mascherine è in Puglia

La Puglia 'inaugura' la prima fabbrica pubblica d'Italia di Dpi. La sede sarà a Bari, in via Corigliano, stabile di proprietà della Regione che fino a qualche mese fa ospitava alcuni suoi uffici. I prezzi delle mascherine, così, andranno dai 0,27 centesimi l'una per le FFP3 con valvola, mentre per le mascherine FFP2 il costo sarà di 0,16 euro.Soddisfatta la Regione che nel suo comunicato ha specificato: "La missione dello stabilimento produttivo è quella di fornire Dpi, senza sostituirsi alle aziende private, per mantenere in sicurezza il sistema sanitario, le aziende strategiche e il sistema di protezione civile regionale, anche in caso di penuria di mercato".