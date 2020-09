84ma Fiera del Levante: lunedì 28 settembre la presentazione dei Rotary

BARI - Il Rotary Club Bari Sud in interclub con tutti i Rotary Club Metropolitani di Bari promuove la presentazione della 84esima Fiera del Levante.Lunedì 28 settembre, alle ore 20.30, come è ormai tradizione da diversi anni, si terrà la presentazione della Fiera del Levante organizzata dal Rotary Club Bari Sud, in interclub con tutti i Rotary Club Metropolitani. La serata si svolgerà sulla piattaforma Zoom https://zoom.us/j/95047583223 per evitare assembramenti e rispettare quindi le norme di sicurezza imposte dal Covid-19.Aprirà la conferenza il presidente del Rotary Club Bari Sud Gennaro Ranieri, seguirà la relazione del presidente della Fiera del Levante Alessandro Ambrosi. Le conclusioni saranno affidate al Governatore del Distretto Rotary 2120, Giuseppe Seracca Guerrieri.