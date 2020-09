Maltempo: allerta arancione nel nord della Puglia, gialla su tutta la regione

BARI - Prosegue l'ondata di maltempo che sta interessando da ieri la Puglia. Dalla sera di oggi, e per le successive 48 ore, si prevedono venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali, in rotazione dai quadranti occidentali dal pomeriggio. Mareggiate lungo le coste esposte su tutta la Puglia. Lo rende noto la Protezione civile.Dalle 08.00 del 27 settembre, e per le successive 12 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.Pertanto dalle ore 20,00 del 26 settembre, e per le successive 48 ore, e' prevista allerta arancione per rischio vento localizzato su tutta la Puglia.Dalle ore 08.00 del 27 settembre, e per le successive 12 ore, e' prevista allerta arancione sul nord della Puglia e gialla su tutto il resto della Puglia per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali.