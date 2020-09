Cambia la pista ma non il pilota che domina. Anche a Sochi, sede del Gran Premio di Russia, Lewis Hamilton detta legge e si è assicurato la pole position la numero 96 della carriera. Secondo tempo per un grande Verstappen che ha beffato la Mercedes di Bottas. Eliminate entrambe in Q2 le Ferrari, con Vettel protagonista di un incidente per fortuna senza conseguenze fisiche.