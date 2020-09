Coronavirus: 1.786 nuovi casi e 23 decessi

ROMA - Il Covid non allenta la sua morsa sull'Italia. Nel paese, dall’inizio dell’epidemia, si sono registrati almeno 304.323 contagi (+1.786 rispetto a ieri, +0,6%; ieri +1.640) che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 . Di queste, 35.781 sono decedute (+23; ieri +20) e sono state dimesse 221.762 (+1.97, +0,5%; ieri +995). Attualmente i soggetti positivi sono 46.780 (+666, +1,4%; ieri +625); il conto sale a 304.323, come citato sopra, se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia. I tamponi sono stati 108.019 (4.323 in più rispetto a ieri che erano stati 103.696). I degenti nei reparti Covid-19 sono 2.731 (+73 rispetto a ieri), di cui 246 (+2) ricoverati in terapia intensiva.