Conte proroga blocco licenziamenti

ROMA - "Il blocco dei licenziamenti viene prolungato alla fine di marzo". Ad annunciarlo il premierincontrando i sindacati. "Stiamo vivendo una situazione complessa, con tanta preoccupazione e sofferenza. Per questo il governo ritiene di dover fare uno sforzo finanziario ulteriore e dare un messaggio a tutto il mondo lavorativo di certezza e sicurezza", spiega il capo del governo. La "Cassa covid -- sarà gratuita per i datori di lavoro"."I licenziamenti resteranno bloccati fino a fine marzo e tutte le imprese potranno accedere alla cassa integrazione Covid-19 gratuita per lo stesso periodo, cioè ulteriori 12 settimane nel 2021. È un segnale importante per lavoratori e aziende in un momento delicato come quello che l'Italia sta attraversando". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali,, al termine dell'incontro con Cgil, Cisl e Uil. "Già dalla prossima settimana avvierò il confronto con le parti sociali per la riforma degli ammortizzatori sociali e il rafforzamento delle politiche attive del lavoro", aggiunge Catalfo.