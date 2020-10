Libri, calcio: Foggia-Bari, il derby dell’Apulia raccontato dal giornalista Massimiliano Ancona

di PIERO LADISA – In Puglia nella giornata di domani, domenica 1 novembre, si torna a respirare aria di vero derby con la sfida che andrà in scena a partire dalle 17:30 allo stadio Pino Zaccheria che vedrà contrapposte le compagini di Foggia e Bari. La Wip, in concomitanza con il match tra i Satanelli e il Galletto, ha pubblicato un interessante volumetto dal titolo Bianco rosso nero. Il Derby dell’Apulia (pp 128, € 12).

L’opera scritta dal giornalista barese Massimiliano Ancona, che con la stessa casa editrice ha pubblicato nel dicembre scorso un libro sulla storia del Bari dei baresi, rievoca così la sfida tra le due squadre pugliesi che hanno dato vita a grandi partite alle quali fanno riferimento “numerosi episodi da raccontare” come ricorda nella prefazione lo storico del Bari Gianni Antonucci.

Ma sarebbe riduttivo circoscrivere questo libro alla sola contrapposizione calcistica tra Foggia e Bari. Anzi l’autore, in poco più di cento pagine, fornisce un’analisi dettagliata delle due squadre scavando anche a fondo nella storia di entrambe le compagini. Non mancano certamente i riferimenti a giocatori e allenatori che hanno avuto la fortuna o la sfortuna, a seconda dei casi, di disputare il derby sia da rossoneri che da biancorossi. Nel sezione conclusiva del libro sono inoltre presenti anche 34 “pillole”, che consentiranno ai tifosi di ambo le squadre o ai semplici appassionati che l’acquisteranno di avere la risposta pronta a qualsiasi dubbio relativo a questa partita.

L’auspicio è che quanto prima Foggia e Bari, dopo le difficoltà incontrate negli ultimi anni, possano tornare a recitare un ruolo da protagoniste nelle serie competenti al loro blasone. Uno scenario che potrebbe così permettere a Massimiliano Ancora di aggiornare il libro con nuovi capitoli di questa antica e blasonata sfida calcistica tutta in salsa pugliese.