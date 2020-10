Lino Angiuli e Vito Matera presentano un almanacco artistico

Entrambi «in odore di sopravvivenza» (essendo stati toccati, entrambi, da un’esperienza tumorale) due amici e sodali, con all’attivo diverse realizzazioni editoriali e artistiche sviluppate insieme, hanno scelto di guardare al prossimo anno con leggerezza e creatività: «uno con la penna, l’altro col pennello», come è dichiarato in quarta di copertina.Lino Angiuli e Vito Matera - noti attori della scena culturale pugliese - hanno così realizzato un originale prodotto che si sviluppa, in una sorta di almanacco, attraversando l’anno che verrà mese per mese, pagina per pagina, con testi e opere grafiche originali. Basti dire che i dodici testi poetici sono composti di dodici versi dodecasillabici, accompa­gnati da altrettanti interventi grafico-pittorici, in un ‘unicum’ capace di stimolare riflessioni sul tempo e sul senso della vita con i mezzi speciali della letteratura e dell'arte, in reciproca sintonia creativa.Chi avesse il “problema” di cosa regalare nel prossimo dicembre come augurio di buon futuro, troverà la soluzione al suo dilemma grazie a questo particolare “pensiero di carta”, stampato in tiratura limitata da Quorum Edizioni (pag. 56, € 8).