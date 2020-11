La capsule ''A Wish for you' firmata Calzedonia

Scritte, slogan e messaggi di ogni genere campeggiano sui collant must-have dell’autunno/ inverno 2020 2021.Una tendenza, quella dei collant "parlanti", che aggiunge un tocco fresco e funny al guardaroba e permette di esprimersi senza troppi giri di parole. Un modo alternativo e giocoso per dire la propria, insomma, per esprimere i propri sentimenti e, perché no, per lanciare un messaggio d’amore.Più che un semplice accessorio, i collant Calzedonia per la stagione Autunno/Inverno 2021 saranno tutti da collezionare. Parte integrante e definitiva dei look, sarà proprio dai collant che inizierà la scelta del proprio outfit.Ogni stagione Calzedonia detta le tendenze e dice la sua in fatto di Collant e legwear: tra i modelli di punta della collezione i collant con scritte. Un mix di creatività, seduzione e voglia di esprimere sé stesse, di comunicare al mondo il proprio pensiero positivo e la propria attitude romantica.Sbarazzino ma al tempo stesso molto cool la proposta glitter con scritta posteriore "catching your falling stars” da vera sognatrice.