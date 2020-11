Libri, la storia della famiglia Panini raccontata dal giornalista Leo Turrini

di PIERO LADISA – Tra le eccellenze che caratterizzano la nostra penisola figura anche la storia di una famiglia che con la propria capacità di fare impresa, partendo da zero, è entrata nel cuore di tutti gli italiani: stiamo parlando della famiglia Panini e delle milioni di figurine prodotte non solo in Italia ma anche nel resto del mondo che ne hanno fatto un’autentica icona nel mondo editoriale.





Sui Panini è uscito recentemente un libro pubblicato dalla casa editrice Minerva e scritto dal giornalista Leo Turrini dal titolo Panini. Storia di una famiglia e di tante figurine (pp. 320, € 18). Per conoscere come è nato questo autentico impero bisogna risalire alle origini e Turrini, con un certosino lavoro di ricognizione storica coadiuvato da autentiche perle fotografiche, ci fornisce un’opera completa nei minimi particolari partendo da quella piccola edicola comprata dalla signora Olga Panini in Piazza Duomo a Modena che ha dato inizia a uno sogno diventato nel corso degli anni una splendida e vincente realtà.





La nascita di un mito, come quello della figurine Panini che ha animato e continua ad animare una generazione dietro l’altra, che ha saputo raccontare i cambiamenti caratterizzanti le varie vicende storiche della seconda metà del Novecento. Turrini infatti, nel suo stile semplice e al tempo stesso approfondito, ci permette di leggere questa narrazione storica attraverso le pagine che compongono questa opera. Un ottimo libro che certamente non può mancare nelle librerie di collezionisti e appassionati.