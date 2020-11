Striscia la notizia, tapiro d'oro ad Antonio Conte: ''Se non mangerò il panettone sarà perché non l'avrò meritato''

In attesa di conquistare trofei altrettanto prestigiosi, Antonio Conte vince il primo titolo stagionale: il Tapiro d’Oro di Striscia la notizia! Doveva essere l’anno della consacrazione e invece la sua Inter arranca in campionato e, soprattutto, delude in Europa.Raggiunto a Milano da Valerio Staffelli, Conte – visibilmente attapirato – ha dato laconiche risposte dal finestrino della sua auto all’inviato di Striscia: «C’è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede che non l'avrò meritato. Se la squadra mi rema contro? Questa è una domanda stupida…», poi è velocemente ripartito alla volta di Appiano Gentile (Como), sede del centro di allenamento dei nerazzurri, sempre seguito da Staffelli, ma senza più rispondere alle domande. Per Antonio Conte si tratta del 4° Tapiro d’Oro ricevuto in carriera.