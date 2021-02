ROMA — Arriva l'ok dal Cts al protocollo per la riapertura in sicurezza di cinema e teatri in zona gialla. L’indicazione è arrivata al termine della riunione di oggi. Il Comitato tecnico-scientifico non ha indicato una data, ma quella proposta dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini è il 27 marzo, giornata mondiale del Teatro.Dopo aver appreso la volontà del ministro Franceschini di riaprire i teatri e i cinema il prossimo 27 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro, l’Atip - Associazione Teatri Italiani Privati evidenzia l’impossibilità per il settore Privato dello Spettacolo dal Vivo di ipotizzare una riapertura delle sale nei prossimi 30 giorni senza la certezza di un sostegno economico e operativo.