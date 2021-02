Le nuove forme di divertimento online: come gli italiani si svagano su Internet

La maggior parte degli italiani non vede l’ora di godersi un po’ di tempo libero, salvo poi chiedersi come passarlo senza annoiarsi. Il casinò online rappresenta una soluzione divertente ed eccitante che attrae molte persone. Molti luoghi di ritrovo che ospitavano attività di intrattenimento simili sono stati chiusi e ciò ha spinto gli italiani, giovani e adulti a cercare nuovi modi di passare il tempo.Vediamo dunque come gli italiani sono riusciti a trovare un’attività di svago alternativa grazie ai giochi di casinò online con soldi veri.Nel mondo dei casinò online, esistono tre varianti del gioco della roulette: europea, americana e francese. La roulette online francese è la più rara, ma anche quella che offre ai giocatori le maggiori probabilità di vincita. Le chance di vittoria della roulette online francese, infatti, aumentano grazie alla presenza di un solo zero.Tuttavia, la presenza di quest’unico zero non è l’unico vantaggio della roulette online francese.Le ragioni per cui la roulette online francese va a vantaggio dei giocatori sono essenzialmente due.La prima ragione, come già detto in precedenza, è la presenza di un solo zero. Questa regola riduce notevolmente i margini di profitto della casa di gioco: il margine della roulette americana, infatti, ammonta a ben 5,28%, cifra che scende al 2,7% per quella europea. La roulette francese, invece, vede scendere il margine di profitto della casa di gioco all’1,35%.Questo margine ridotto favorisce davvero i giocatori perché riduce drasticamente il rischio che gli scommettitori corrono. Allo stesso tempo, giocare alla roulette francese garantisce le stesse probabilità delle altre due varianti di fare payout (che è di 35:1 per numero secco).La seconda ragione è la presenza di due ulteriori regole: “en prison” e “la partage”. Non è mai possibile incontrare le due regole assieme sullo stesso tavolo.La regola “en prison” si applica solo alle scommesse effettuate sul cosiddetto “outside”, ossia la parte esterna del tavolo da gioco. Tutte le puntate effettuate sull’outside restano “imprigionate” lì per il giro successivo qualora esca uno zero. Se esce ancora zero al giro successivo, oppure se perdi, la puntata viene sottratta dal dealer. In caso di vincita, invece, si riceve indietro la puntata, ma senza extra.La regola “la partage” è simile a quella “en prison”. Differisce solamente per il fatto che la puntata viene restituita per metà al giocatore, e non rimane “imprigionata”. Ciò vale solo per le scommesse outside.Dopo aver visto che il giocatore può trarre vantaggio dalle regole specifiche che contraddistinguono la roulette francese, è bene conoscere più a fondo questa variante del gioco della roulette prima di puntare i propri soldi.La roulette francese è un gioco da tavolo di casinò a cui i giocatori possono partecipare con delle puntate. Tali puntate possono essere piazzate sul banco che comprende una ruota con dei numeri da 1 a 36, più lo zero, disposti in caselle rosse e nere tra loro alternate. Si può puntare sui numeri o sul colore. Per giocare, si effettua la puntata su un numero o su un colore e successivamente si gira la ruota lanciando una pallina.A questo punto, la ruota rallenterà e la pallina cadrà dentro uno slot numerato, che può essere rosso o nero. Le scommesse perdenti vengono ritirate dal tavolo, mentre quelle vincenti vengono incassate dai giocatori e il divertimento ricomincia.Scopriamo adesso quali sono le puntate più giocate.· Numero pieno: si scommette come risultato un solo numero della ruota. La vincita è, in questo caso, pari a 35 volte la posta.· Cavallo: si scommette su due numeri affiancati. Si vince 17 volte la posta in gioco.· Terzina: si scommette su tre numeri vicini sul panno di gioco. La vittoria è di 11 volte la posta.· Carrè o quadrato: si scommette su quattro numeri vicini (8 volte la posta).· Sestina: si scommette su sei numeri (5 volte la posta).· Dozzine o colonne: si scommette sull’intera fila di numeri di una colonna. Si vince 3 volte la posta in gioco.· Manque e passe: rispettivamente, si scommette sui numeri 1-18 e 19-36, con vincita pari al doppio della posta in palio.Esistono, oltre a queste, delle puntate più "professionali", per così dire.Confuso? Puoi stare tranquillo, il gioco della roulette online francese comprende una ricca guida che ti insegnerà quali sono le puntate tra cui scegliere e le probabilità di vincita di ciascuna. Comincia a giocare adesso!