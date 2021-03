ROMA — Il Ministro della Saluteha firmato le ordinanze in base ai nuovi dati della Cabina di Regia. Passano in zona arancione Friuli Venezia Giulia e Veneto. La Lombardia evita la zona rossa, passando all'arancione scuro. La Campania passa in zona rossa da lunedì 8 marzo. L'Emilia-Romagna resta in arancione. Puglia, Lazio e Liguria restano in giallo.