Tosap bisettimanale, Gnoni smentisce aumento del 25%: "Nel regolamento riduzione del 10 per cento"

aumento del 25 per cento della Tosap. Di seguito la dichiarazione: “Probabilmente i rappresentanti dei commercianti - dichiara Gnoni -, nel calcolo della tariffa, hanno omesso di considerare che la tassa è abbattuta del 10 per cento per tutte le attività che si svolgono al di fuori del centro città (del 50 per cento per le marine), secondo la nuova mappatura della città prevista dal regolamento approvato ieri. Inoltre, per i mercati con cadenza bisettimanale il canone sarà rapportato a sette ore di occupazione per singola giornata di mercato (al posto delle otto ore previste in precedenza). Tutto ciò comporterà una riduzione della Tosap per gli operatori di Via Bari, non certo un aumento. L’Amministrazione ha utilizzato tutto ciò che aveva a disposizione e non credo che il risultato sia trascurabile per un settore che, come tanti oggi, vive forti difficoltà”, conclude Gnoni.

LECCE - In relazione alle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti Ugl della categoria degli operatori del mercato bisettimanale di Lecce, l’assessore ai Tributi Christian Gnoni smentisce il paventato