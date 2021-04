Come funziona il tampone fai da te

ROMA - Il ministero della Salute Speranza ha approvato un kit a uso domestico sull'onda di quanto già fatto da altri Paesi.L'iniziativa potrebbe aumentare il tracciamento, ma affinché ciò sia possibile è indispensabile eseguire il test nel modo corretto.Entro qualche settimana (probabilmente già nei giorni iniziali di maggio) potremmo trovare in vendita i primi test di questo genere, e nei mesi a venire è possibile che assisteremo a una vera e propria proliferazione. Secondo quanto riporta il sito del Ministero della Salute, a oggi sono stati registrati 3 prodotti della cinese Xiamen Boson Biotech, distribuiti in Europa dall’austriaca Technomed: il tampone rapido in confezione da 1 test, da 5 test e da 20 test. Il prodotto ha ottenuto il marchio Ce ed è certificato per l’uso in tutta l’Unione europea.Una volta comprato il kit, occorrerà infilare l’apposito bastoncino sterilizzato nella cavità nasale, prelevare il materiale biologico, depositarlo in un apposito pozzetto campione e poi utilizzare la soluzione di estrazione – il reagente fornito nel kit stesso – con il proprio contagocce per scoprire l’esito. Grossomodo occorre attendere un quarto d’ora tra l’esecuzione del test e la disponibilità del risultato, che è di tipo qualitativo e visivamente simile a un test di gravidanza. Secondo alcune aziende produttrici bastano 10 minuti di attesa, e in quasi tutti i casi dopo 20 minuti il risultato potrebbe non essere più leggibile: per questo si consiglia di munirsi di orologio e prestare attenzione a quanto tempo trascorre.