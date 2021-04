Covid, Bassetti: ''Apriamo le scuole in zona rossa''

(Foto Matteo Bassetti Fb)

ROMA - "Le scuole devono riprendere anche in zona rossa, perchè i contagi avvenuti nella scuola sono assolutamente pochissimi e soprattutto la chiusura della scuola non ha influenzato l'andamento dell'epidemia". Così il direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti sulla sua pagina Facebook.

Per arrivare alla DAD ci vuole un percorso che altri paesi hanno fatto ben prima di noi e quindi hanno sofferto meno di noi - continua. Ci siamo trovati da un giorno all’altro ad avere aperto un interruttore per arrivare a fare in DAD quello che si faceva in classe. Non erano pronti i professori, non erano pronti gli studenti, ma soprattutto non erano pronte le strutture dal punto di vista tecnologico. Ma sono convinto che ancora non siamo pronti, quindi il ritorno a scuola è il ritorno ad una normalità di una grande scuola, come è quella italiana, che però ha bisogno del contatto. Noi siamo un popolo che ha bisogno del contatto, ovviamente in sicurezza, e dobbiamo tornare a fare scuola come lo abbiamo sempre fatto perché è un’ottima scuola - conclude.