Dayane Mello, da modella a imprenditrice: ''Riparto dal mio brand DayaneAndYou per far sentire belle le donne''

Nella meravigliosa cornice di San Giovanni Lupatoto a Verona, il Giornale di Puglia ha avuto il piacere di partecipare alla giornata del lancio del nuovo brand di cosmetici di Dayane Mello.è la nuova avventura imprenditoriale nel mondo del beauty della bellissima modella brasiliana, un nuovo inizio dopo la morte del fratello Lucas e della madre: ''Ho deciso di costruire qualcosa di speciale e di tuffarmi nel lavoro, la morte delle persone a te care ti distruggono ma bisogna avere la forza di ricominciare'' - ci ha raccontato.

Tolte le vesti di modella, Dayane Mello si lancia nell'imprenditoria affidandosi ai suoi soci Antony Uberti e Ioannis Apostolopoulos per la nascita di DayaneAndYou, una nuova linea di cosmetici realizzati con ingredienti attenti ai principi di sostenibilità, scelti dalla stessa Dayane. L'intento è di voler far sentire la sua vicinanza ai numerosi follower, che ogni giorno la sostengono.

DayaneAndYou è la tua rinascita...

Sì. E' un progetto speciale e e originale nato per le donne. Ho pensato a noi donne perchè dobbiamo curare sempre la nostra pelle con prodotti naturali e di qualità. Ho scelto di entrare nel loro cuore rappresentandole con delle creme speciali scelte da me.

Come nasce la tua passione per il mondo del beauty?

Sono da sempre un'appassionata di creme di bellezza, spendevo un sacco di denaro nell'acquisto di creme, ma poi ho deciso che era arrivato il momento di creare un qualcosa di mio ed ecco DayaneAndYou. E' come un figlio per me.

Ogni prodotto ha un nome di una città dove hai vissuto?

Esattamente. Ogni prodotto della linea porta il nome di una città dove ho vissuto e dove ho trascorso dei momenti indimenticabili C'è la crema Rio, miele da massaggio; Miami, crema viso illuminante; Bahia, siero anti-age; Malè, olio detergente; Barcellona, scrub per le labbra; Santiago, protezione solare colorata; Avana, olio di cocco per capelli; Como, maschera rilassante ed esfoliante. Qui è dove ho messo su la mia famiglia, è un posto meraviglioso e di relax, il paese dov'è nata mia figlia e dove ho costruito le basi della mia vita.

Come sarà la tua estate?

Nelle prossime ore sarà ad Ibiza per qualche giorno di relax, dopo trascorrerò il resto della mia estate con mia figlia, il mio unico vero amore. Cercherò di stare più tempo con lei.

L'amore che posto ha nel cuore di Dayane?

Al momento non sono fidanzata, ma sono felice così. Se arriverà ben venga, l’amore fa bene ma fa anche male (ride, ndr). Però senza l'amore siamo spenti, ci fa bene.

Ti vedremo ancora in tv?

Spero di sì. Sto valutando diverse proposte, ho voglia di tuffarmi in nuove esperienze lavorative.