Roghi a Japigia: sopralluogo Leonetti con comitato

BARI - Come scritto nel post su Facebook del Comitato Cittadini di Japigia: Ogni promessa è debito! Infatti oggi, come concordato in occasione della manifestazione dello scorso 6 luglio, il Presidente del 1 Municipio Lorenzo Leonetti è stato accompagnato in uno "spazzatour" nelle campagne di Japigia, in strada de Serio e via Padre Pio, guidato dalle Guardie dell'ANUU Migratoristi e da una rappresentanza del Comitato Cittadini di Japigia. Lo si apprende in una nota.Al sopralluogo - prosegue Leonetti - sono intervenuti anche gli agenti del nucleo antidegrado della Polizia Locale di Bari che hanno preso contezza di alcuni siti dove la situazione risulta essere molto pericolosa. In particolare, un’area dove sono accumulati ed abbandonati un grosso quantitativo di rifiuti in materiale probabilmente amiantosi. Spiega il presidente Leonetti - questa sinergia con i cittadini e con le forze di polizia locale, rappresentano un ottimo strumento per contenere questo fenomeno d’inciviltà che reca seri danni all’ambiente ed ai cittadini baresi. Oggi eravamo tanti ma restiamo ancora pochi. Le forze dell’ordine da soli non possono farcela ed è per questo che l’aiuto da parte di tutti noi diventa fondamentale. Personalmente coinvolgerò la polizia Locale e la Ripartizione Ambiente affinché venga messo in pratica qualsiasi azione per contenere questa situazione. Non dimentichiamo che non curare le proprie proprietà è reato.Conclude la nota: "Il Comitato Cittadini di Japigia - un altro tassello è stato posto, ovvero far conoscere i luoghi, da dove sempre più spesso si levano i famigerati roghi che ammorbano l'aria. Il nostro cammino non si ferma e vuole essere sempre più foriero di un dialogo costruttivo cittadini/istituzione, che mira ad una più consapevole conoscenza del fenomeno che interessa tutti indistintamente”.